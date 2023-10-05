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19:28, 5 октября 2023Бывший СССР

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе

Российские миротворцы свернули ВНП на бывшей линии соприкосновения в Карабахе

Фото: Григорий Печорин / РИА Новости

Российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты (ВНП) вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе — в Аскеранском, Мардакертском, Шушинском районах. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

В ведомстве уточняют, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что сроки пребывания российских миротворцев будут определяться ситуацией в регионе.

В Минобороны России заявили, что миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабаха и поддерживать взаимодействие с Баку и Степанакертом.

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    Алевтина Запольская
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