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19:07, 6 октября 2023Бывший СССР

В России прокомментировали сообщения о выезде миротворцев из Карабаха

РИА Новости: РФ не обсуждает с Баку и Ереваном вывод миротворцев из Карабаха

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия не обсуждает с Арменией и Азербайджаном вывод миротворцев РФ из Нагорного Карабаха. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Собеседник агентства заявил, что информация в некоторых СМИ об обсуждении делегацией Минобороны с Баку и Ереваном вывода российского миротворческого контингента из региона не соответствует действительности. По его словам, речь идет о плановых контактах по вопросам нынешней деятельности миротворцев.

6 сентября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян опроверг информацию о визите делегации РФ в Ереван. Ранее сообщалось, что делегация Минобороны России в Армении обсудит сроки ухода миротворцев с карабахской территории.

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    Кристина Есикова
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