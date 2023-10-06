В России прокомментировали сообщения о выезде миротворцев из Карабаха

РИА Новости: РФ не обсуждает с Баку и Ереваном вывод миротворцев из Карабаха

Россия не обсуждает с Арменией и Азербайджаном вывод миротворцев РФ из Нагорного Карабаха. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Собеседник агентства заявил, что информация в некоторых СМИ об обсуждении делегацией Минобороны с Баку и Ереваном вывода российского миротворческого контингента из региона не соответствует действительности. По его словам, речь идет о плановых контактах по вопросам нынешней деятельности миротворцев.

6 сентября пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян опроверг информацию о визите делегации РФ в Ереван. Ранее сообщалось, что делегация Минобороны России в Армении обсудит сроки ухода миротворцев с карабахской территории.