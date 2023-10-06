В МИД России рассказали о посыле Москвы для международного сообщества

МИД России: международное сообщество услышало посыл Москвы на ГА ООН

Международное сообщество услышало позицию и посыл Москвы, озвученные на полях Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН). Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Речь министра иностранных дел России, когда он выступал 20 сентября и потом на пленуме Генассамблеи, — она была абсолютно честной и откровенной. Подчас может быть и жесткой в определении тех вызовов и опасностей, с которыми надо сегодня справляться международному сообществу», — рассказал дипломат.

Он резюмировал, что речь Сергей Лаврова содержала посыл международному сообществу, который был услышан и понят, о чем свидетельствуют многосторонние контакты и двусторонние встречи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир не извлек уроки из военной конфронтации XX века, о чем свидетельствует преобладание тупиковости эгоизма, самомнения и попыток навязывать другим свои интересы. Российский лидер также добавил, что невыученные уроки прошлого мешают современным странам объединить силы в борьбе за решение глобальных проблем человечества.