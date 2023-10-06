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20:27, 6 октября 2023Силовые структуры

Присвоившего 11 лет назад сумку с гранатой и пистолетом россиянина осудили

В Краснодаре мужчина присвоил чужую сумку с гранатой и через 11 лет получил срок

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил 52-летнего местного жителя к 6 годам и 2 месяцам колонии общего режима за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Следствие и суд установили, что в 2012 году мужчина нашел в подвале жилого дома и присвоил спортивную сумку со 195 патронами, пистолетом, наручниками и гранатой. Находку он перепрятал в своем доме, ее обнаружили полицейские во время обысков спустя 11 лет. Мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге полиция задержала пятерых мужчин, которые покупали стреляющее холостыми патронами оружие, переделывали его в боевое и продавали.

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    Илона Палей
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