Wildberries решил усложнить жизнь партнерам

Wildberries решил урезать маржу партнерских ПВЗ

Маркетплейс Wildberries решил усложнить жизнь партнерским пунктам выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Компания изменит правила подсчета прибыли для точек. Если ПВЗ выдаст товара больше чем на восемь миллионов рублей, маржа снизится на 0,03 процентных пункта за каждый миллион сверх лимита. Сумма, с которой рассчитывается бонус партнера, будет ограничена 10 тысячами рублей.

«Вне зависимости от того, что вы отдали клиенту — дорогой пылесос, тумбочку или iPhone, считаться она будет только за 10 тысяч рублей от суммы товара. А материальная ответственность остается на ПВЗ на всю сумму товара», — отмечают авторы.

Представители маркетплейса при этом заявили, что тестируют новую гибкую систему тарифов, которая будет рассчитываться для каждого ПВЗ отдельно. Размер бонусов будет зависеть от оборота и затрат на содержание, пояснили в Wildberries.

В 2023 году сумма исков, поданных к Wildberries, составила 11,235 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы составила отклоненная претензия Никаса Сафронова на 10 миллиардов рублей. Не учитывая иск художника, требования к маркетплейсу вдвое превысили заявленные за весь 2022 год 633 миллиона. Второй по величине стала претензия компании, торгующей женской обувью, потребовавшей выплатить ей 202 миллиона рублей за партию товара, которую якобы изгрызли крысы на складе.

Ранее стало известно, что продавцы Wildberries лишились более чем 20 миллионов рублей из-за новой мошеннической схемы. Аккаунты предпринимателей взламывали, занижали реальную стоимость вещей на сайте, после чего публиковали каталог несуществующих товаров по низким ценам, которые массово скупали потребители.