Число исков к Wildberries выросло в разы

Shot: в 2023 году с Wildberries потребовали в суде более 11 миллиардов рублей

Сумма исков, поданных к Wildberries в 2023 году, составила 11,235 миллиарда рублей, узнал Telegram-канал Shot. Большую часть этой суммы составила отклоненная претензия художника Никаса Сафронова на 10 миллиардов рублей, однако и без нее требования к маркетплейсу уже вдвое перекрыли заявленные за весь 2022 год 633 миллиона.

Живописец в апреле подал иск из-за продажи на площадке товаров с его логотипом, в частности пакета-майки «Никас», одноименного набора для вышивания крестом и прочих. Сафронов требовал от маркетплейса выплаты в связи с тем, что обладает исключительным правом на этот товарный знак

Как отмечают журналисты, общее количество поданных к Wildberries исков в 2023-м также значительно превысило прошлогоднее — 1584 против 733. Второй по величине стала претензия компании, торгующей женской обувью, потребовавшей выплатить ей 202 миллиона рублей за партию своего нереализованного товара, часть которой якобы изгрызли крысы на подмосковном складе.

Ранее стало известно, что продавцы Wildberries пострадали более чем на 20 миллионов рублей из-за новой схемы мошенников. В ее рамках аккаунты предпринимателей взламываются, уменьшается реальная стоимость вещей на сайте, а также создается каталог несуществующих товаров по низким ценам, которые потребители массово скупают.