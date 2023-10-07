Стало известно о приостановке работы Внуково и Шереметьево

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работают

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работают. Об этом пишет ТАСС.

Так, во Внуково задержано 11 рейсов, отменено два. В Шереметьево задержали пять рейсов, отменили один. Согласно данным Flightradar24, воздушное пространство над объектами свободно от самолетов. Позже стало известно о возобновлении работы аэропортов.

В четверг, 5 октября, в трех московских аэропортах произошла отмена и задержка более 20 рейсов. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщалось.

В среду, 4 октября, стало известно о нештатной ситуации, которая сорвала вылет пассажирского лайнера в Москву. Авиарейс был задержан на несколько часов из-за столкновения воздушного судна со стаей птиц.