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17:17, 7 октября 2023Мир

Армия Израиля начала переброску подразделений в приграничную зону

Армия Израиля заявила о начале переброски подразделений в приграничную зону

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала переброску подразделений в приграничную зону страны. Она также опубликовала кадры с израильскими военными, передает РИА Новости.

На кадрах видны военнослужащие Израиля, за которыми для переброски прибыл военный вертолет.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это ЦАХАЛ сообщила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов и о вводе в Израиле чрезвычайного положения.

Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал очистить страну от противника и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

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    Анастасия Шейкина
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