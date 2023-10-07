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11:52, 7 октября 2023Мир

Евросоюз осудил ракетную атаку ХАМАС по Израилю

Боррель осудил ракетную атаку ХАМАС по Израилю и призвал прекратить насилие

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель осудил ракетную атаку исламистского движения ХАМАС по Израилю и призвал прекратить насилие. Об этом он написал в соцсети X.

Боррель уточнил, что Евросоюз (ЕС) с тревогой следит за новостями из Израиля. «Мы безоговорочно осуждаем нападение ХАМАС», — сказано в публикации.

Он призвал немедленно остановить «это ужасное насилие». По его словам, терроризм и насильственные действия ничего не решают. ЕС выражает свою солидарность с израильской стороной, добавил глава евродипломатии.

Ранее боевое крыло палестинского движения сообщило, что в ходе операции на территории Израиля были захвачены в плен свыше 35 израильских военных и поселенцев. Армия обороны Израиля объявила начало операции «Железные мечи» в ответ на действия ХАМАС.

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    Кристина Есикова
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