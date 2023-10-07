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11:23, 7 октября 2023Мир

В ХАМАС заявили о захвате в плен свыше 35 израильских военных и поселенцев

ХАМАС: свыше 35 израильских военных и поселенцев захвачены в плен

Фото: Abed Zagout / Anadolu Agency / Getty Images

В ходе операции на территории Израиля были захвачены в плен свыше 35 израильских военных и поселенцев. Об этом заявило боевое крыло палестинского движения ХАМАС, передает телеканал Al-Hadath.

«Бригады Из эд-Дина аль-Кассама захватили в плен более 35 израильских солдат и поселенцев и переправили их в сектор Газа», — говорится в заявлении. Израильская сторона эти данные пока не подтверждала.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля объявила начало операции «Железные мечи» в ответ на действия исламистского движения ХАМАС. Члены ХАМАС проникли на израильскую территорию с суши, моря и воздуха. Отмечается, что Израиль рассчитывает призвать десятки тысяч солдат.

Утром 7 октября в ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков.

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    Варвара Кошечкина
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