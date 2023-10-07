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18:11, 7 октября 2023Мир

Бывший премьер Израиля попал под мобилизацию

Экс-премьера Израиля Беннета зачислили в мобилизационный резерв

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета зачислили в резервисты. Об этом сообщает местное издание Walla.

Согласно имеющимся данным, экс-премьера зачислили в мобилизационный резерв на фоне объявленной нынешним главой правительства Биньямином Нетеньяху операции в Газе.

Беннета зачислили в резервисты на пункте сбора армии обороны Израиля — ЦАХАЛ, указано в публикации.

Нафтали Беннет занимал должность премьер-министра Израиля с чуть более года — с июня 2021 по июль 2022 года. С 2019 по 2020 год он был министром обороны еврейского государства.

Ранее Нетаньяху заявил о необходимости проведения в секторе Газа продолжительной военной кампании. Такое мнение в связи с очередным обострением на Ближнем Востоке он высказал во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

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    Алан Босиков
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