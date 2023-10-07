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17:28, 7 октября 2023Мир

Премьер Израиля высказался за длительную военную кампанию в секторе Газа

Премьер Израиля Нетаньяху: нужна длительная военная кампания в секторе Газа

Фото: Ohad Zwigenberg / AP Photo

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что стране нужна длительная военная кампания в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

«Потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит», — сказал израильский премьер.

Уточняется, что Нетаньяху сделал такое заявление во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который выразил поддержку Израилю. Кроме того, американский лидер отметил право израильской стороны на самооборону.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Кристина Есикова
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