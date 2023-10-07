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15:59, 7 октября 2023Россия

Глава Херсонской области отреагировал на гибель секретаря отделения «ЕР»

Сальдо выразил свои соболезнования в связи с гибелью Малова в результате теракта

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Глава Херсонской области Владимир Сальдо выразил свои соболезнования в связи с гибелью секретаря новокаховского отделения партии «Единая Россия» Владимира Малова. Комментарий опубликован в Telegram-канале главы региона.

Сальдо назвал подрыв автомобиля в Новой Каховке терактом. Он подтвердил, что Малов умер в Новокаховской районной больнице, врачи сделали все возможное, но не смогли помочь.

«Мои соболезнования родным и близким погибшего. Органы власти сделают всё необходимое для оказания им моральной и материальной поддержки, а военные и правоохранители — для покарания виновников злодеяния», — написал Сальдо.

Раненый при взрыве в Херсонской области секретарь местного отделения «Единой России» скончался 7 октября. Малов получил тяжелое ранение в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке.

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    Варвара Кошечкина
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