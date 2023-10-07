Глава Херсонской области отреагировал на взрыв в Новой Каховке
Глава Херсонской области Сальдо: взрыв в Новой Каховке является терактом
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подрыв автомобиля в Новой Каховке терактом. Об этом он написал в Telegram.
Ранее о взрыве в Новой Каховке сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Совершенное в отношении сотрудника отделения «Единой России» преступление преступление будет раскрыто, заверил Сальдо. После случившегося работают все оперативные службы и правоохранительные органы, добавил он.
Ранее в Херсонской области украинские диверсанты подорвали опору линии электропередачи. При этом российские силовики сумели предотвратить детонацию еще нескольких боеприпасов, что могло привести к отключению электроэнергии в ряде районов региона.