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15:06, 7 октября 2023Бывший СССР

Умер раненый при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения «Единой России»

Раненый при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения «Единой России» умер

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Раненый при взрыве в Херсонской области секретарь местного отделения «Единой России» скончался. Сообщение оперштаба администрации города передает ТАСС.

Владимир Малов получил тяжелое ранение в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке.

Смерть мужчины наступила в 14:40 по московскому времени, сказал представитель администрации.

Ранее ЧП в Херсонской области прокомментировал глава региона Владимир Сальдо. Он назвал случившееся терактом. Он сообщил, что на месте работают оперативные службы и пообещал, что преступление будет раскрыто.

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    Алан Босиков
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