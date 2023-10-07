Умер раненый при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения «Единой России»

Раненый при взрыве в Новой Каховке секретарь отделения «Единой России» умер

Раненый при взрыве в Херсонской области секретарь местного отделения «Единой России» скончался. Сообщение оперштаба администрации города передает ТАСС.

Владимир Малов получил тяжелое ранение в результате подрыва автомобиля в Новой Каховке.

Смерть мужчины наступила в 14:40 по московскому времени, сказал представитель администрации.

Ранее ЧП в Херсонской области прокомментировал глава региона Владимир Сальдо. Он назвал случившееся терактом. Он сообщил, что на месте работают оперативные службы и пообещал, что преступление будет раскрыто.