Награждение 15-летнего сына Кадырова попало на видео

Опубликованы кадры награждения 15-летнего Адама Кадырова Звездой Героя Чечни

Награждение 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадыров, которому присвоено звание Героя республики, попало на видео, его публикует издание Baza в Telegram-канале.

На кадрах глава республики Рамзан Кадыров награждает сына Звездой Героя Чечни.

О присвоении Адаму Кадырову высшей награды Чечни ранее сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. По словам парламентария, Кадыров-младший «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека».

Ранее Делимханов сообщил, что старший сын главы Чечни, 17-летний Ахмат Кадыров, за год стал заслуженным работником сферы молодежной политики в республике. За какие именно заслуги Ахмата наградили почетным званием в столь юном возрасте, Делимханов не раскрыл.