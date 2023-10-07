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13:52, 7 октября 2023Мир

Иран поддержал ракетные удары по Израилю

Советник верховного лидера Ирана Сафави: Иран поддерживает удары по Израилю

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Иран поддерживает нанесение ударов по территории Израиля. Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики генерал-майор Рахим Сафави, которого цитирует РИА Новости.

«Мы поддерживаем эту операцию (…) и мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима», — сказал генерал.

7 октября Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» после массового ракетного обстрела территории еврейского государства. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

В беседе с «Лентой.ру» член Совета Федерации Григорий Карасин выразил обеспокоенность в связи с новым витком напряженности на Ближнем Востоке. Он заявил, что если конфликт не будет в кратчайшие сроки урегулирован, «он может очень быстро получить измерение не региональное, а международное».

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    Алан Босиков
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