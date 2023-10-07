В России выразили беспокойство в связи с обострением конфликта Израиля и ХАМАС

Сенатор Карасин: обострение конфликта Израиля и ХАМАС вызывает беспокойство

Обострившийся конфликт Израиля и исламистского движения ХАМАС вызывает чувство беспокойства, потому что создается еще один очаг напряженности в и без того напряженном мире. Так в беседе с «Лентой.ру» высказался о военной операции ХАМАС председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Надо стремиться к тому, чтобы этот конфликт был урегулирован как можно быстрее. Иначе он может очень быстро получить измерение не региональное, а международное. Потому что мы знаем, кто стоит за интересами Израиля и за интересами ХАМАС», — заявил Карасин.

Это серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. ХАМАС объявил о начале военной операции против Израиля.

Армия обороны Израиля сообщила о готовности к войне. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Кроме того, он заявил, что исламистское движение совершило серьезную ошибку, начав военную операцию.

