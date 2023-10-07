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19:35, 7 октября 2023Мир

Израиль заявил о нейтрализации палестинских боевиков

Армия обороны Израиля заявила о нейтрализации сотен боевиков ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовала сотни боевиков палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военных.

«За последние несколько часов наземные и воздушные силы ЦАХАЛ действовали в ряде районов на юге Израиля и уничтожили сотни террористов», — говорится в материале.

Ранее представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов вокруг сектора Газа, куда ранее проникло палестинское движение ХАМАС.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты и провести мобилизацию резервистов. В ходе обращения он также заявил, что страна находится в состоянии войны. Он заверил, что ХАМАС «заплатит цену» за сегодняшнее нападение.

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