Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 7 октября 2023Мир

Израиль взял под контроль ряд населенных пунктов вокруг сектора Газа

Хагари: Израиль взял под контроль ряд населенных пунктов вокруг сектора Газа

Фото: Tsafrir Abayov / AP Photo

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов вокруг сектора Газа, куда ранее проникло палестинское движение ХАМАС. Его слова приводит Haaretz.

«Хагари заявил, что израильские силы безопасности получили контроль над частью населенных пунктов, захваченных боевиками ХАМАС», — цитирует Хагари издание.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты и провести мобилизацию резервистов. В ходе обращения он также заявил, что страна находится в состоянии войны. Он заверил, что ХАМАС «заплатит цену» за сегодняшнее нападение.

Полиция Израиля сообщила, что число зашедших на территорию Израиля бойцов движения ХАМАС исчисляется сотнями. Речь идет о численности в 200-300 человек, уточнили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о попытке Украины ударить по Крыму

    Зеленскому предрекли компромисс с Россией

    Мужчина разбил 12 автомобилей в Подмосковье и попал на видео

    Израиль взял под контроль ряд населенных пунктов вокруг сектора Газа

    Стало известно о взрывах в Херсоне

    «Балтика» обыграла «Оренбург» в матче РПЛ

    В Израиле назвали число проникших в страну бойцов ХАМАС

    Генсек ООН призвал использовать дипломатию для решения израильской ситуации

    Раскрыт стоящий перед Украиной выбор

    Бывший премьер Израиля попал под мобилизацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости