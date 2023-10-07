Хагари: Израиль взял под контроль ряд населенных пунктов вокруг сектора Газа

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил о взятии под контроль ряда населенных пунктов вокруг сектора Газа, куда ранее проникло палестинское движение ХАМАС. Его слова приводит Haaretz.

«Хагари заявил, что израильские силы безопасности получили контроль над частью населенных пунктов, захваченных боевиками ХАМАС», — цитирует Хагари издание.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты и провести мобилизацию резервистов. В ходе обращения он также заявил, что страна находится в состоянии войны. Он заверил, что ХАМАС «заплатит цену» за сегодняшнее нападение.

Полиция Израиля сообщила, что число зашедших на территорию Израиля бойцов движения ХАМАС исчисляется сотнями. Речь идет о численности в 200-300 человек, уточнили в ведомстве.