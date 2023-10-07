В Израиле назвали число проникших в страну бойцов ХАМАС

Полиция Израиля: в страну проникли до 300 бойцов ХАМАС

Количество зашедших на территорию Израиля бойцов исламистского движения ХАМАС исчисляется сотнями. Сообщение полиции еврейского государства передает РИА Новости.

Речь идет о численности в 200-300 человек, уточнили в ведомстве.

Десятки человек все еще продолжают скрываться на израильской территории, подчеркнул представитель полиции.

7 октября Израиль объявил о начале операции в Газе после массированного обстрела со стороны Палестины. В ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил за проведение продолжительной военной кампании.