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18:26, 7 октября 2023Мир

В Израиле назвали число проникших в страну бойцов ХАМАС

Полиция Израиля: в страну проникли до 300 бойцов ХАМАС

Фото: IMAGO / STR apaimages / Globallookpress.com

Количество зашедших на территорию Израиля бойцов исламистского движения ХАМАС исчисляется сотнями. Сообщение полиции еврейского государства передает РИА Новости.

Речь идет о численности в 200-300 человек, уточнили в ведомстве.

Десятки человек все еще продолжают скрываться на израильской территории, подчеркнул представитель полиции.

7 октября Израиль объявил о начале операции в Газе после массированного обстрела со стороны Палестины. В ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил за проведение продолжительной военной кампании.

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    Алан Босиков
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