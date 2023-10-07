Маккарти опроверг слухи о планируемой отставке

KGET: отстраненный Маккарти опроверг слухи о планируемом уходе из Конгресса США

Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей Конгресса США, опроверг слухи о своей планируемой отставке. Об этом сообщает KGET.

«Маккарти подтвердил, что не уходит из Конгресса, несмотря на слухи», — пишет издание.

Более того, политик заявил изданию, что планирует доработать до конца срока, а затем переизбираться.

Ранее газета Politico со ссылкой на близкие к ситуации источники сообщила, что Маккарти допускает возможность досрочно сложить полномочия законодателя.

Палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Его обвинили в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины.

