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00:44, 7 октября 2023Мир

Маккарти опроверг слухи о планируемой отставке

KGET: отстраненный Маккарти опроверг слухи о планируемом уходе из Конгресса США
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей Конгресса США, опроверг слухи о своей планируемой отставке. Об этом сообщает KGET.

«Маккарти подтвердил, что не уходит из Конгресса, несмотря на слухи», — пишет издание.

Более того, политик заявил изданию, что планирует доработать до конца срока, а затем переизбираться.

Ранее газета Politico со ссылкой на близкие к ситуации источники сообщила, что Маккарти допускает возможность досрочно сложить полномочия законодателя.

Палата представителей Конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Его обвинили в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшем финансировании Украины.

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    Марина Совина
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