Над российским регионом сбили три украинских ракеты «Точка-У»

Минобороны: над Белгородской областью сбили три украинских ракеты «Точка-У»

В небе над Белгородской областью сбили три украинских ракеты «Точка-У». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в районе 10 утра по московскому времени системой противовоздушной обороны (ПВО).

Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На месте случившегося работают оперативные службы, добавил он, уточнив, что никто не пострадал.

Днем ранее, 6 октября, Минобороны сообщило о пяти сбитых беспилотников в небе над Белгородской области. ВСУ пытались атаковать российские объекты дронами самолетного типа.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.