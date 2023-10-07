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07:48, 7 октября 2023Мир

Бывший премьер Японии поддержал посетившего Россию депутата

Бывший премьер Японии Мори поддержал посетившего Россию депутата Судзуки
Есиро Мори

Есиро Мори. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывший премьер-министр Японии Есиро Мори выступил в поддержку депутата парламента и члена Партии обновления Японии Мунэо Судзуки, которому грозит дисциплинарное наказание за посещение России. Об этом пишет РИА Новости.

Перед началом интервью Судзуки в эфире телеканала Kansai TV диктор пояснил зрителям, что депутат разговаривает по телефону, но беседа скоро начнется. По окончании звонка депутат заявил в эфире, что ему звонил Мори и сказал: «Держись!».

«Да, мне позвонил бывший премьер-министр Мори и сказал мне: "Держись! В твоих словах не было ничего неправильного. Отношения между Японией и Россией важны, и кто же еще в Партии обновления будет заниматься этим», — сказал Судзуки, отвечая на уточняющий вопрос ведущих.

Ранее японская газета Санкэй Симбун со ссылкой на источник сообщила, что оппозиционного депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки исключат из партии «Общество обновления Японии» за поездку в Россию. Окончательное решение об исключении будет принято 10 октября.

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    Марина Совина
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