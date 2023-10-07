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16:05, 7 октября 2023Мир

НАТО осудило атаки ХАМАС против Израиля

Представитель НАТО Уайт заявил об осуждении атак ХАМАСА против Израиля

Фото: Mohammed Salem TPX / Reuters

Североатлантический альянс осуждает атаки исламистской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом заявил представитель НАТО Дилан Уайт на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право на самооборону», — сказал он.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал очистить страну от противника и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

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    Анастасия Шейкина
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