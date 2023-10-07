НАТО осудило атаки ХАМАС против Израиля

Представитель НАТО Уайт заявил об осуждении атак ХАМАСА против Израиля

Североатлантический альянс осуждает атаки исламистской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом заявил представитель НАТО Дилан Уайт на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право на самооборону», — сказал он.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на это обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал очистить страну от противника и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».