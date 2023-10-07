Захарова назвала русофобию критерием вступления в Евросоюз

Захарова: страны могут стать кандидатами в ЕС на ниве русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «членство в Евросоюзе дается по заслугам стран-кандидатов». Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Захарова ответила на слова фон дер Ляйен и назвала русофобию критерием вступления в ЕС.

«То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать — выслужиться на ниве русофобии», — подчеркнула дипломат.