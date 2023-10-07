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00:26, 7 октября 2023Мир

Захарова назвала русофобию критерием вступления в Евросоюз

Захарова: страны могут стать кандидатами в ЕС на ниве русофобии
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «членство в Евросоюзе дается по заслугам стран-кандидатов». Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

Захарова ответила на слова фон дер Ляйен и назвала русофобию критерием вступления в ЕС.

«То есть уже и критерии отменили. Остались "заслуги". Теперь прием в члены можно только заслужить. Очевидно, что единственный вариант это сделать — выслужиться на ниве русофобии», — подчеркнула дипломат.

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    Марина Совина
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