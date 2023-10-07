Стало известно число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины

Число погибших в ходе конфликта Израиля и Палестины превысило 200 человек

В результате атак Армии Израиля по сектору Газа погибли 160 палестинцев, около 1,5 тысячи человек пострадали, сообщает телеканал Al-Hadath.

В Израиле, свою очередь, с начала массированной атаки группировки ХАМАС погибли не менее 40 человек, более 700 получили ранения, стало известно The Times of Israel.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что все жители Израиля должны объединиться ради победы в войне и зачистки израильской территории от палестинских боевиков.