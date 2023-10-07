Премьер Израиля призвал граждан объединиться ради победы

Премьер Нетаньяху призвал жителей Израиля объединиться ради победы в войне

Все жители Израиля должны объединиться ради победы в войне и зачистки израильской территории от палестинских боевиков. К этому призвал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

«Начиная с сегодняшнего утра Государство Израиль находится в состоянии войны. Наша первая задача — зачистить [территорию] от враждебных сил, которые проникли на нашу территорию, и восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападению», — заявил глава еврейского государства.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число боевиков.

МИД Катара в свою очередь заявил, что лишь Израиль несет ответственность за атаки палестинцев и эскалацию ситуации в секторе Газа, все это — результат постоянных нарушений прав жителей Палестины.