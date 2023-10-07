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14:50, 7 октября 2023Мир

Катар обвинил Израиль в эскалации близ сектора Газа

МИД Катара: лишь Израиль несет ответственность за атаки палестинцев и эскалацию

Фото: Amir Cohen / Reuters

Лишь Израиль несет ответственность за атаки палестинцев и эскалацию ситуацию в секторе Газа, все это — результат постоянных нарушений прав жителей Палестины. С таким заявлением выступил МИД Катара, официальное заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Катар выражает глубокую обеспокоенность развитием ситуации в секторе Газа и призывает все стороны прекратить эскалацию, успокоиться и проявлять максимальную сдержанность. МИД возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию лишь на Израиль, [это произошло] из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа, последним из которых являются неоднократные рейды на благословенную мечеть Аль-Акса, находящуюся под защитой израильской полиции», — говорится в сообщении.

МИД Катара в заявлении подтвердил позицию в отношении палестинского вопроса и «законных прав братского палестинского народа, вплоть до создания независимого государства Палестина на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, в центральной и южной частях страны, а также в районе, прилегающем к сектору Газа, была объявлена воздушная тревога. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число боевиков.

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    Виктория Кондратьева
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