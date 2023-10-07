В посольстве Израиля пообещали защищать жителей от атак ХАМАС

Посольство Израиля пообещало защищать жителей от атак со стороны сектора Газа

Израиль будет защищать своих жителей от атак исламистской группировки ХАМАС любым способом. Об этом сообщили в посольстве Израиля в России, передает РИА Новости.

В посольстве добавили, что Израиль делает все, чтобы мирные жители не пострадали, однако ХАМАС пытается использовать гражданских как живой щит.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал очистить страну от противника и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».