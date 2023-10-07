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15:28, 7 октября 2023Мир

В посольстве Израиля пообещали защищать жителей от атак ХАМАС

Посольство Израиля пообещало защищать жителей от атак со стороны сектора Газа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Израиль будет защищать своих жителей от атак исламистской группировки ХАМАС любым способом. Об этом сообщили в посольстве Израиля в России, передает РИА Новости.

В посольстве добавили, что Израиль делает все, чтобы мирные жители не пострадали, однако ХАМАС пытается использовать гражданских как живой щит.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Газе. Также было объявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. В ответ на нападение премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал очистить страну от противника и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

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    Анастасия Шейкина
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