Премьер Израиля рассказал о планах армии страны

Премьер Израиля Нетаньяху: армия задействует всю мощь, чтобы уничтожить ХАМАС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал, что армия Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС. Его слова приводит ТАСС.

Политик уточнил, что война Израиля против ХАМАС «займет время и будет сложной».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.