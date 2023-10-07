Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
2:2
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Сочи
0:2
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Балтика
1:0
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
Бёрнли
1:4
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|8-й тур
Краснодар
3:2
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|11-й тур
22:11, 7 октября 2023Спорт

Российский нападающий подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»

Российский нападающий Григорий Денисенко контракт с «Вегасом» до конца сезона
Григорий Денисенко

Григорий Денисенко. Фото: Крис Бэрри / РИА Новости

Российский нападающий Григорий Денисенко подписал контракт клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в социальной сети X (бывшее название Twitter).

«Вегас» забрал Денисенко с драфта отказов, куда его поместила «Флорида Пантерс». Контракт с 23-летним форвардом заключили до конца сезона-2023/2024. Отмечается, что за год хоккеист получит зарплату размером 775 тысяч долларов.

«Флорида» выбрала Денисенко на драфте 2018 года в первом раунде под общим 15-м номером. В НХЛ он играет с 2022 года. Сезон-2022/2023 нападающий провел в фарм-клубе «Флориды» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), вышел на лед в 19 матчах и совершил три результативные передачи. Форвард также известен по выступлениям за молодежную сборную России по хоккею, с которой взял бронзовую медаль чемпионата мира в 2019 году.

В «Вегасе» выступают еще три российский хоккеиста. С 2023 года за клуб играет Иван Барбашев, в 2021-м к команде присоединились Павел Дорофеев и Даниил Мироманов.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Боевики ХАМАС атаковали Израиль и вторглись на его территорию. Каким был первый день внезапной войны?

    США заявили о непричастности к финансированию атаки на Израиль

    Российская авиакомпания временно прекратила полеты в Израиль

    Ученые доказали существование «синдрома разбитого сердца»

    Над Крымом уничтожена украинская ракета С-200

    Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Краснодаром»

    Премьер Израиля рассказал о планах армии страны

    Минздрав раскрыл число пострадавших при эскалации конфликта в Израиле

    Президент Палестины провел переговоры с Госсекретарем США

    Стало известно об украинской инфекции в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости