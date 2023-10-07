Российский нападающий подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»
Российский нападающий Григорий Денисенко подписал контракт клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман в социальной сети X (бывшее название Twitter).
«Вегас» забрал Денисенко с драфта отказов, куда его поместила «Флорида Пантерс». Контракт с 23-летним форвардом заключили до конца сезона-2023/2024. Отмечается, что за год хоккеист получит зарплату размером 775 тысяч долларов.
«Флорида» выбрала Денисенко на драфте 2018 года в первом раунде под общим 15-м номером. В НХЛ он играет с 2022 года. Сезон-2022/2023 нападающий провел в фарм-клубе «Флориды» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), вышел на лед в 19 матчах и совершил три результативные передачи. Форвард также известен по выступлениям за молодежную сборную России по хоккею, с которой взял бронзовую медаль чемпионата мира в 2019 году.
В «Вегасе» выступают еще три российский хоккеиста. С 2023 года за клуб играет Иван Барбашев, в 2021-м к команде присоединились Павел Дорофеев и Даниил Мироманов.