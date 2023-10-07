Полковник рассказал о неуязвимом российском оружии

Полковник Кошкин назвал ракетный комплекс «Сармат» неуязвимым для США

Российский ракетный комплекс РС-28 «Сармат» можно назвать самым неуязвимым отечественным оружием. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он назвал главные преимущества этого комплекса.

«Это межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения. Ракетная система РС-28 меняет ракетную систему Р-36М2 "Воевода". Речь идет о том, что идет обновление ракетных систем стратегического назначения. РС-28 "Сармат" — это ракета, радиус боевого применения которой 18 тысяч километров. Это тяжелая ракета шахтового базирования, те есть пороховой заряд выбрасывает ее на 20-30 километров, а затем вступает в работу маршевый двигатель. Активная фаза полета очень короткая, что в значительной степени снижает возможности средств противовоздушной обороны (ПВО)», — рассказал он.

По словам военного эксперта, аналогов такого ракетного комплекса, как и средств противостояния ему, нет даже у Пентагона.

На сегодняшний день от «Сармата» защиты у Соединенных Штатов Америки нет Андрей Кошкин полковник в отставке

5 октября во время пленарного заседания клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время. По словам главы государства, работа над ним почти закончена.

О «Сармате» российский лидер впервые рассказал во время послания Федеральному Собранию в 2018 году. Первые успешные испытания прошли в апреле 2022 года. В Минобороны этот ракетный комплекс называли «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей».