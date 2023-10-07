Кандидат в президенты США обвинил Украину во лжи о Донбассе

Кандидат в президенты США Рамасвами призвал бороться с ложью Украины о Донбассе

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что следует бороться с ложью Украины, которая демонстрирует страну в хорошем свете. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

Рамасвами подчеркнул, что республиканцы, которые поддерживают военные действия на Украине, распространяют ту же ложь, что и американский президент Джо Байден. Так, он призвал бороться с ложью Украины о Донбассе

«Большинство регионов Донбасса — русскоязычные, они не голосовали на украинских выборах уже почти десять лет. Мы должны смотреть в лицо этим суровым фактам, иначе мы повторим те же ошибки, что в Ираке и Афганистане», — отметил Рамасвами.

Политик добавил, что украинские власти запретили оппозиционные партии, а также объединили все издания в государственную формацию. По его мнению, на Украине процветает коррупция, а Владимир Зеленский «шантажировал» США отменой выборов при отсутствии финансирования.

Ранее Зеленского обвинили в подавлении оппозиции Украины. С таким мнением выступил депутат Верховной Рады от блока «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).