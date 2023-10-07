В МИД обвинили Британию в эскалации напряженности в Европе

Захарова: переброска британских Typhoon в Польшу ведет к эскалации напряженности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Великобритании о переброске четырех истребителей Typhoon на авиабазу Польши. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова обвинила Британию в эскалации напряженности в Европе и подчеркнула, что Лондон занимается «этим с упорством, достойным лучшего применения». Она напомнила, что ранее Украине получила британские танк и снаряды к ним с обедненным ураном, а затем крылатые ракеты Storm Shadow.

«Теперь же речь идет о переброске британских многоцелевых истребителей Typhoon в Польшу. Все это звенья одной цепи», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что подобные решения соответствуют логике Запада по созданию кризисных случаев и управлению ими для достижения своих военно-политических целей. В Москве оценили действия Лондона как «очередное подтверждение планов по усилению опеки над странами, которые англичане давно хотели бы видеть в числе своих беспрекословных вассалов».

1 октября стало известно, что Великобритания разместила истребители Typhoon в Польше для защиты от России. Об этом рассказал министр обороны страны Грант Шэппс.