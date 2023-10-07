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14:07, 7 октября 2023Спорт

«Локомотив» вырвал ничью у «Урала» в матче РПЛ

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 2:2 в матче РПЛ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе Central Stadium и завершилась со счетом 2:2. На пятой минуте вывел «железнодорожников» вперед гол нападающего Артема Дзюбы. На 12-й минуте счет сравнял защитник Сильвие Бегич. На 53-й минуте отличился хавбек «Урала» Эрик Бикфалви. На шестой добавленной минуте вырвал ничью для «Локомотива» нападающий Тимур Сулейманов.

Таким образом, после 11 матчей «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Локомотив» располагается на третьем месте, имея в активе 19 очков. Лидирует «Краснодар» с 24 очками.

В следующем матче «Урал» примет «Сочи» 22 октября. «Локомотив» также дома сыграет со столичным «Динамо».

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    Анастасия Борисова
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