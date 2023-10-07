Владелец «Манчестер сити» попал под следствие из-за связи с Россией

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур может лишиться клуба из-за связи с Россией

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур попал под следствие из-за возможной связи с Россией. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, функционера подозревают в том, что он оказывал помощь российским предпринимателям в переводе денег из Англии в Объединенные Арабские Эмираты. Если его будет доказана, Мансур может лишиться клуба, поскольку по правилам Английской премьер-лиги владельцы могут быть отстранены от управления за нарушение прав человека и причастность к уголовным преступлениям. Отмечается, что этот вопрос уже взял под контроль министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Шейх Мансур владеет «Манчестер Сити» с 2008 года. Он также является вице-президентом ОАЭ.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.