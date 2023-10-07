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12:18, 7 октября 2023Бывший СССР

Названа тема предстоящей встречи Путина и Лукашенко

БЕЛТА: Лукашенко обсудит с Путиным отношения России и Белоруссии 13 октября

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудит с российским коллегой отношения Москвы и Минска на предстоящей встрече, запланированной в рамках заседания Совета глав государств СНГ, которое пройдет 13 октября в Бишкеке. Об этом пишет агентство БЕЛТА.

«Согласно договоренностям, Александр Лукашенко и Владимир Путин уже детально обсудят находящиеся в повестке дня вопросы белорусско-российских отношений», — сказано в публикации.

Кроме того, согласно заявлению пресс-службы белорусского лидера, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения. Президент Белоруссии отметил, что в республике высоко ценят вносимый российским главой вклад в укрепление всеобъемлющих связей между государствами. Лукашенко также выразил уверенность, что доверительное общение с Путиным будет способствовать динамичному развитию двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что свой 71-й день рождения президент России планирует провести за рабочими делами. Отмечалось, что Путин не поедет в сибирскую тайгу, как, например, в 2019 году, когда он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу собирал грибы и гулял по лесу.

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    Кристина Есикова
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