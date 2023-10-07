Экс-агент ЦРУ Джонсон: у украинских войск не получится выйти к Азовскому морю

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся выйти к Азовскому морю, считает бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала The Hague Peace Projects.

Он отметил, что украинская армия несет огромные потери. В частности, по словам Джонсона, она лишается систем противовоздушной обороны (ПВО), без которых невозможно эффективно проводить наступательные операции. «Мы это увидели в контрнаступлении. Они не смогут выйти к Азовскому морю», — указал он.

Экс-агент ЦРУ полагает, что после того, как Украина потерпит поражение, некоторые страны НАТО станут задавать много неудобных вопросов западным лидерам. Он также обвинил Вашингтон в стремлении превратить Россию в врага, чтобы объединить вокруг себя страны Европы.