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21:09, 7 октября 2023Мир

В США исключили выход украинских войск к Азовскому морю

Экс-агент ЦРУ Джонсон: у украинских войск не получится выйти к Азовскому морю

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся выйти к Азовскому морю, считает бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала The Hague Peace Projects.

Он отметил, что украинская армия несет огромные потери. В частности, по словам Джонсона, она лишается систем противовоздушной обороны (ПВО), без которых невозможно эффективно проводить наступательные операции. «Мы это увидели в контрнаступлении. Они не смогут выйти к Азовскому морю», — указал он.

Экс-агент ЦРУ полагает, что после того, как Украина потерпит поражение, некоторые страны НАТО станут задавать много неудобных вопросов западным лидерам. Он также обвинил Вашингтон в стремлении превратить Россию в врага, чтобы объединить вокруг себя страны Европы.

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    Марина Совина
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