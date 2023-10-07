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16:10, 7 октября 2023Спорт

«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

«Зенит» победил «Сочи» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Сочи» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 2:0. На девятой минуте пенальти реализовал полузащитник Клаудиньо. На 30-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Матео Кассьерра.

Таким образом, после 11 матчей «Зенит» располагается на третьем месте, имея в активе 20 очков. «Сочи» является аутсайдером РПЛ и находится на последнем, 16-м месте, набрав шесть очков. Лидирует «Краснодар» с 24 очками.

В следующем матче «Зенит» примет самарские «Крылья Советов», а «Сочи» на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом». Обе встречи пройдут 22 октября.

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    Анастасия Борисова
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