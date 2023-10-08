Россиян предупредили о снижении стоимости аренды жилья в течение пары месяцев

В России средняя стоимость аренды жилья снизится на 5–7% в течение пары месяцев

В России средняя стоимость аренды жилья снизится от пяти до семи процентов в перспективе ближайших двух месяцев. Об этом «Коммерсанту» рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По его мнению, это произойдет на фоне сезонного затишья на рынке. Самая невысокая активность обычно наблюдается в декабре, когда собственники даже предлагают арендаторам скидки в 5–15 процентов для заключения сделок, добавила замдиректора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Иное мнение у директора департамента аренды «Этажей» Ольги Павлиновой. Она не ожидает снижения цен, но рассчитывает на их стабилизацию. По словам эксперта, понижение стоимости аренды будет сдерживать дополнительный приток арендаторов и стремление собственников компенсировать возросшие расходы на содержание недвижимости.

Павлинова считает, что в этом году спрос на аренду будет на 10-15 процентов выше, чем в 2022 году, так как некоторые россияне решили отложить покупку собственного жилья из-за роста ипотечных ставок.

Ранее стало известно, что в третьем квартале (с июля по сентябрь) 2023 года россияне бросились арендовать студии — интерес к этому виду съемных квартир вырос на 51 процент.