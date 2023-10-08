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19:33, 8 октября 2023Мир

Израиль заявил об изменившихся правилах войны

Министр обороны Израиля Галант: правила войны изменились, ответ будет мощным

Фото: Maja Hitij / Getty Images

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что правила войны изменились и ответ сектору Газа будет мощным. Его слова приводит газета The Times of Israel.

По словам главы Минобороны страны, последствия ответных действий радикальное движение ХАМАС будет помнить в течение следующих 50 лет. Галант убежден, что палестинские боевики пожалеют, что начали этот конфликт.

«Правила войны изменились. Цена, которую заплатит сектор Газа, будет очень высокой и изменит реальность на многие поколения», — заявил министр обороны.

Ранее в ХАМАС исключили возможность перемирия с Израилем, пока государство занимается эскалацией войны.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».

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    Нина Ташевская
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