В ХАМАС исключили возможность перемирия с Израилем

ХАМАС исключил возможность перемирия с Израилем

Пока Израиль занимается эскалацией войны, о перемирии не может быть и речи. Об этом заявил РИА Новости представитель палестинской радикальной организации ХАМАС.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва призывает обе стороны в палестино-израильском конфликте к прекращению огня. Он также подчеркнул, что мирное урегулирование в регионе возможно на основе международно признанных договоренностей.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе, а военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны».