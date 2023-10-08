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12:06, 8 октября 2023Спорт

В Федерации футбола Венгрии высказались о возможном матче с Россией

Георго Шабо заявил, что вопрос о матче Венгрии с Россией не актуален

Фото: Claudio Villa / Getty Images

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, до конца 2024 года игра точно не состоится, поэтому вопрос пока не актуален. «На данный момент мы сосредоточены только на отборочных матчах чемпионата Европы», — заявил Шабо.

16 октября сборная России в Турции проведет товарищеский матч с Кенией. Четырьмя днями ранее запланирована встреча против Камеруна в Москве.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Алексей Гусев
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