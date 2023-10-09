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07:30, 9 октября 2023Ценности

43-летняя певица в купальнике показала несовершенства тела и восхитила фанатов

Фото: @kerrykatona7

Британская певица и актриса Керри Катона показала естественную внешность на фото в купальнике и восхитила поклонников. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя экс-солистка Atomic Kitten позировала спиной к фотографу в слитном купальном костюме черного цвета с вырезом на спине. При этом волосы она собрала в низкий хвост, а на лицо нанесла нюдовый макияж. Из аксессуаров на ней были — солнцезащитные очки и шляпа. На размещенных кадрах также видны несовершенства на теле знаменитости: растяжки и целлюлит.

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Подписчики восхитились честностью Катоны в комментариях под постом. «Прекрасно выглядишь», «Хоть кто-то показал правду, спасибо!», «Вот так выглядит настоящее тело», «Лучшая», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные фанаты.

В августе плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм также показала ролик в откровенном образе с несовершенствами на теле. 35-летняя манекенщица примерила черный слитный купальник асимметричного кроя с вырезом в области декольте. При этом она скрестила ноги в позе лотоса, показывая косметические дефекты на коже в виде целлюлита и жировых складок.

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    Карина Черных
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