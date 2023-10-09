Перечислены пять портящих внешний вид осенних трендов

Британская стилистка и популярная блогерша Анна Бей перечислила пять популярных осенних трендов, которые портят внешний вид. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok, который насчитывает 120,4 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом annabeyofficial призвала избегать узких джинсов, которые могут испортить любой наряд. «Когда они слишком облегают ваши ноги, туловище выглядит шире и больше. Вместо скинни я бы обратила внимание на более свободный крой джинсов, который подойдет любому типу фигуры и выглядит более современно», — высказалась она.

Помимо этого, в список вошли оверсайз-кардиганы, которые она посоветовала носить исключительно дома. «Мешковатые кофты сделают ваш образ в обществе неряшливым», — объяснила Бей, добавив, что от платьев-джемперов также следует отказаться.

Среди прочего, эксперт порекомендовала не надевать мини-юбки с длинными свитерами, поскольку они нарушают пропорции тела и делают даже высоких людей визуально более пухлыми. «Выбирайте джемпер меньшего размера и заправляйте его в юбку», — порекомендовала специалистка.

В заключение Бей уточнила, что свободные куртки важно стилизовать с особой осторожностью, поскольку неправильно подобранное по размеру изделие ухудшит весь образ.

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