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19:18, 9 октября 2023Моя страна

В Дзержинске начали готовиться к Чернореченскому балу

В Дзержинске началась подготовка к VII Чернореченскому балу

Фото: Официальный сайт Нижегородской митрополии

К VII Чернореченскому балу, который состоится 22 ноября, начали готовиться в Дзержинске. Об этом сообщают организаторы мероприятия во «ВКонтакте».

Прием заявок для участия закончился 9 октября. До 15 ноября продлится подготовительный этап. Для пар проведут цикл обучающихся занятий, интеллектуальные игры и мастер-классы. Участники будут репетировать выбранный танец, для них также проведут две генеральные репетиции.

Бал пройдет 22 ноября в 17:00 во Дворце культуры химиков. Для зрителей организуют онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что в столице Северной Осетии, Владикавказе, состоялись четвертые Всероссийские соревнования по фехтованию на призы Олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира Галины Гороховой. В спортивном мероприятии приняли участие свыше 200 юниорок до 21 года.

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    Алиса Удовик
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