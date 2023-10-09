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16:42, 9 октября 2023Моя страна

В Северной Осетии состоялся турнир по фехтованию

Во Владикавказе прошел турнир на призы Олимпийской чемпионки Галины Гороховой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В столице Северной Осетии, Владикавказе, состоялись четвертые Всероссийские соревнования по фехтованию на призы Олимпийской чемпионки и десятикратной чемпионки мира Галины Гороховой. Об этом пишет портал «15-й Регион».

В спортивном мероприятии приняли участие свыше 200 юниорок до 21 года из России, Белоруссии и Армении. Отмечается, что 7 октября состоялся личный турнир шпажисток, 8-го — состязались рапиристки.

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На торжественном открытии турнира присутствовал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, который заявил о высоком уровне организации соревнований.

«У организаторов уже есть опыт, — добавил он. — Кроме того, ряд крупнейших Российских соревнований проходили здесь во Владикавказе. Когда люди делают от души, от всего сердца, то плохо сделать невозможно».

Ранее в октябре сообщалось, что во Владикавказе состоится премьера оперы-буффа «Свадьба Фигаро». Спектакль будет показан в театре оперы и балета филиала Мариинского театра 4–5 ноября. Опера будет представлена в постановке известного режиссера, народного артиста РФ Юрия Александрова.

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    Фариза Бацазова
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