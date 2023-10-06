В Северной Осетии состоится премьера оперы «Свадьба Фигаро»

Во Владикавказе состоится премьера оперы «Свадьбы Фигаро»

В столице Северной Осетии, Владикавказе, состоится премьера оперы-буффа «Свадьба Фигаро». Об этом пишет портал «15-й Регион».

Спектакль будет показан в театре оперы и балета филиала Мариинского театра 4–5 ноября. Опера будет представлена в постановке известного режиссера, народного артиста РФ Юрия Александрова.

Художник-постановщик спектакля стал народный художник РФ Вячеслав Окунев, дирижером-постановщиком выступил заслуженный артист РФ и Северной Осетии Леонид Корчмар.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии разработали бесплатное мобильное приложение для изучения родного языка «Сокровище нации». Такая игра должна позволить детям дошкольного и младшего школьного возраста научиться считать, называть цвета и свойства предметов на осетинском языке.