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17:57, 6 октября 2023Моя страна

В Северной Осетии состоится премьера оперы «Свадьба Фигаро»

Во Владикавказе состоится премьера оперы «Свадьбы Фигаро»
Юрий Александров

Юрий Александров. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В столице Северной Осетии, Владикавказе, состоится премьера оперы-буффа «Свадьба Фигаро». Об этом пишет портал «15-й Регион».

Спектакль будет показан в театре оперы и балета филиала Мариинского театра 4–5 ноября. Опера будет представлена в постановке известного режиссера, народного артиста РФ Юрия Александрова.

Художник-постановщик спектакля стал народный художник РФ Вячеслав Окунев, дирижером-постановщиком выступил заслуженный артист РФ и Северной Осетии Леонид Корчмар.

Ранее в сентябре стало известно, что в Северной Осетии разработали бесплатное мобильное приложение для изучения родного языка «Сокровище нации». Такая игра должна позволить детям дошкольного и младшего школьного возраста научиться считать, называть цвета и свойства предметов на осетинском языке.

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    Фариза Бацазова
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