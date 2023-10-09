Владелец «Билайна» закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Нидерландская Veon завершила продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту

Нидерландская компания Veon закрыла сделку по продаже «Вымпелкома». Ценные бумаги сотового оператора «Билайн» перейдут топ-менеджменту компании, сообщает ТАСС.

Сделка по продаже российского бизнеса не включает опцион на обратный выкуп бизнеса, соглашение означает полный уход Veon с российского рынка, пояснили представители фирмы.

Ценные бумаги компании ПАО «Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн») перейдут ОАО «Коперник-инвест 3», которое принадлежит гендиректору оператора Александру Торбахову и еще четырем топ-менеджерам. Компания выкупила более 96 процентов облигаций Veon в России, в том числе более 99,6 процента облигаций группы в Национальном расчетном депозитарии (НРД), сообщает источник РБК.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате соглашения долг «Вымпелкома» вырастет, и его соотношение с EBITDA составит 3,5 (до продажи компания оценивалась в 370 миллиардов рублей, а ее чистый долг — в 240 миллиардов). Позднее представители «Билайна» опровергли данные о закрытии сделки и заявили, что они не соответствуют действительности, а опубликованные цифры «радикально искажены».

Нидерландская компания Veon, основанная российским бизнесменом Дмитрием Зиминым и зарегистрированная на Бермудских островах, объявила о продаже российского бизнеса в начале ноября 2022 года. В «Вымпелкоме» объяснили, что из-за наличия в списке акционеров холдинга из недружественной страны компания столкнулась со множеством регуляторных ограничений, и это мешает конкурировать с другими игроками на рынке.

Российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу «Вымпелкома» местному менеджменту при условии, что покупатели приобретут не менее 90 процентов облигаций, выпущенных ее материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов.